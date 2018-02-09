Ölüme servis!

Sömestr tatili bitti. Bir süreliğine derslere ara veren öğrenciler sıralara dizildi. Yollara yeniden çıkan servis sürücüleri de yurdun dört bir yanında denetlendi. O uygulamanoktalarından birisi dedün Manisa'nın MuradiyeMahallesi'ndeydi. İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri dün okul servis araçlarını denetledi. Saat 08.30 sıralarında başlayan çalışmalarda trafik ekipleri, okul servis araçlarını tek tek sağa çekti. Evraklarda eksiklikolup olmadığını inceledi. Şoförler de alkol kontrolünden geçirildi. Denetimlerde okulservisi şoförü Ş.T.'nin(40) 0.30 promil alkollüolduğu tespit edildi. Ş.T.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulup, 1002 lira para cezası kesildi.
5 ARACA DA CEZA! Kullandığı servis aracı ise otoparka çekildi. Ayrıca gün boyu yapılan denetimlerde, 30 servis aracı kontrolden geçirildi. 'Okul ServisTaşıma Yönetmeliği'ne uymadığı belirlenen 5 servis aracına toplam 1077 TL idari para cezası kesildi.
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