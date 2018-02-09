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Ölüme servis!

’da dün okul servisleri denetlendi. Sürücülerden birinin alkollü olduğu belirlendi. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz o sarhoşa, bin 2 lira ceza kesildi. 6 ay da trafikten men edildi!

Ölüme servis!
Sömestr tatili bitti. Bir süreliğine derslere ara veren öğrenciler sıralara dizildi. Yollara yeniden çıkan servis sürücüleri de yurdun dört bir yanında denetlendi. O uygulama noktalarından birisi de dün Manisa'nın Muradiye Mahallesi'ndeydi. İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri dün okul servis araçlarını denetledi. Saat 08.30 sıralarında başlayan çalışmalarda trafik ekipleri, okul servis araçlarını tek tek sağa çekti. Evraklarda eksiklik olup olmadığını inceledi. Şoförler de alkol kontrolünden geçirildi. Denetimlerde okul servisi şoförü Ş.T.'nin (40) 0.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ş.T.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulup, 1002 lira para cezası kesildi.

5 ARACA DA CEZA!
Kullandığı ise otoparka çekildi. Ayrıca gün boyu yapılan denetimlerde, 30 servis aracı kontrolden geçirildi. 'Okul Servis Taşıma Yönetmeliği'ne uymadığı belirlenen 5 servis aracına toplam 1077 TL idari para cezası kesildi.
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