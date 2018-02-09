Ödev dayağı

Öğretmen şiddeti bu kez Adana'da yüzünü gösterdi. Olay sömestr tatilinden sonraki ilk ders gününde meydana geldi. 3. sınıf öğrencisi H. Güngör (9), eğitim gördüğü Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'na gitti. Ders sırasında sınıföğretmeni İ.M., ödevini çantasınakoymasını istedi. Ancak Güngörbiraz gecikti. Öğretmeni ise buduruma sinirlendi. Öğrencinineline cetvelle vurdu. Daha sonrada ensesine tokat attı. Ancak Güngör, öğretmeni ensesine vururken çekilince boynunun alt tarafında darba bağlı kızarıklıklar oluştu. Dersi bittikten sonra da evine gitti. Anne Saide Güngör (32) ise çocuğunun vücudundaki şiddet izlerini fark etti. Durumu öğrendi. Okula gitti. Müdüre, öğretmeni şikayet etti. Öğretmen ise cetvel ile vurduğunu kabul etti. Ancakkızarıklığı kendisinin yapmadığınısöyledi. Öteyandan konuyla ilgili hem okulunhem de Adana İl Milli EğitimMüdürlüğü'nün incelemebaşlattığı öğrenildi.
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