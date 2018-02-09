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Ödev dayağı

Öğretmen İ.M., öğrencilere ‘Ödevinizi çantaya koyun’ dedi. Ancak H. Güngör, biraz gecikti. Buna sinirlenen eğitimci ise küçük öğrenciye cetvelle girişti!

Ödev dayağı
Öğretmen şiddeti bu kez Adana'da yüzünü gösterdi. Olay sömestr tatilinden sonraki ilk ders gününde meydana geldi. 3. sınıf öğrencisi H. Güngör (9), eğitim gördüğü Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'na gitti. Ders sırasında sınıf öğretmeni İ.M., ödevini çantasına koymasını istedi. Ancak Güngör biraz gecikti. Öğretmeni ise bu duruma sinirlendi. Öğrencinin eline cetvelle vurdu. Daha sonra da ensesine tokat attı. Ancak Güngör, öğretmeni ensesine vururken çekilince boynunun alt tarafında darba bağlı kızarıklıklar oluştu. Dersi bittikten sonra da evine gitti. Anne Saide Güngör (32) ise çocuğunun vücudundaki şiddet izlerini fark etti. Durumu öğrendi. Okula gitti. Müdüre, öğretmeni şikayet etti. Öğretmen ise cetvel ile vurduğunu kabul etti. Ancak kızarıklığı kendisinin yapmadığını söyledi. Öte yandan konuyla ilgili hem okulun hem de Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı öğrenildi.
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