AA'nın haberine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Nisriyye tepesi ile köyünü ve Dükkan köyünü PYD/PKK'dan aldı.

Dün gece saatlerinde TSK uçakları, Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusunda teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı vurmuştu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 26'sı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 43 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam, Nisriyye, Dükkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

TSK'nın 20 Ocak günü saat 17.00'de, 72 savaş uçağının havalanmasıyla başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci güne girildi. TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Kilis ve Hatay'dan giriş yaptığı Afrin kırsalındaki 40 köy ve kritik noktanın ele geçirildiği harekatta, derinlik oluşturularak, ilerleyiş sürdürülüyor.

Kilis ve Hatay'ın ilçelerini hedef alan roket ve havan saldırılarının engellenmesi ile sınırdaki terör unsurlarının bertaraf edilmesi amaçlanan harekatta, en son 4 Şubat Pazar günü hava operasyonu yapılmıştı. Afrin bölgesinde, 5 gün sonra, gece yarısı uçak sesleri yeniden duyulmaya başlandı. Uçaklar, art arda Afrin'deki terör hedeflerini havadan bombaladı. Bu sırada, sınır hattında konuşlu birlikler de havadan hedef alınan terör mevzilerini, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan ateş altına aldı.



BOMBARDIMAN SABAH DA DEVAM ETTİ

Gece yarısı başlayan bombardıman, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Afrin'in Bafelyun Dağı, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne köyü, Şeran ve Racu beldeleri ile teröristlerin toplanma alanları, TSK'ya ait savaş uçakları, obüs ve roketatarlarla ateş altına alındı. Havadan ve karadan vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Türkiye tarafından da görülürken, sınır hattında uçak hareketliliğinin sürdüğü gözlendi.



HAREKAT, YENİDEN HIZ KAZANDI

Öte yandan 4 Şubat'tan beri sessizliğin hakim olduğu bölgede, hava hareketliliğinin başlamasıyla harekat da yeniden hız kazandı. Havadan ve karadan ateş altına alınan bölgelerin teröristlerden temizlenmesine yönelik TSK birlikleri ve ÖSO unsurlarının operasyona başladığı bildirildi. Kritik bölge olarak görülen Bafelyun Tepesi'nin teröristlerden alınmasına yönelik operasyon başlatıldığı bildirilirken, yine Afrin'in, teröristlerin denetiminde olan, Türkiye'ye roket ve havan saldırılarının yapıldığı bilinen Kefer Cenne köyünün de ele geçirilmesi için taarruz başlatıldığı kaydedildi.



ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1062 OLDU

Genelkurmay Başkanlığı'nca, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın son durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 21'inci güne girilen harekatta, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1062 olduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 08 Şubat 2018 tarihinde, 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.062 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."



1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

TSK'nın sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, Suriye'nin Afrin kentinin güneybatısında teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu. TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 09 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneybatısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."