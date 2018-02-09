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Mehmetçik’e dua

Mehmetçik’e dua
Türk askeri, teröristlerden arındırılan Afrin kırsalındaki bir köyde ölüme terk edilen yaşlı çifti kurtararak, tedavi için 'e getirdi. Hastanede tedavi edilen çift, kendilerini ölümden kurtaran Mehmetçik'e dua etti.
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