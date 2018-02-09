Gönül kırıcı

Gayrimenkul zengini Leblebicioğlu, ardında 100 milyon lira bıraktı. Mirasından men ettiği kızı Ayşe Gülden Ünal, hukuk mücadelesini kazandı. Şimdi de 82 yaşındaki annesi Gönül’e vasi tayin edilmesi için dava açtı
İzmir'ingayrimenkul zenginlerinden Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu'nun ölümünün ardından yaşanan 100milyon liralık miras krizinde ikinci perde açıldı. 2 çocuk babası Leblebicioğlu'nun doktor olan kızı Ayşe Gülden Ünal (56), babasının Alzheimer hastası olduğunu söyleyerek vasi atanması için dava açtı. Mahkeme vasi atanması yönünde karar aldı. Ünal'ın kardeşi Şebnem Leblebicioğlumahkeme kararına itiraz ederken, babaLeblebicioğlu Kasım 2015'te 83 yaşındahayata gözlerini kapadı. İşadamı, ölmeden önce hazırladığı vasiyetnamesinde 100 milyonluk mirasını 82 yaşındaki eşi Gönül Leblebicioğlu ile kızı Şebnem'e bıraktı. Babasının mirastan men ettiğiÜnal ise soluğu yine adliyede aldı. Vasiyetnamenin iptali için açtığı davayı kazandı. 100 milyonluk mirasın anne ve iki kardeş arasında pay edileceği öğrenilirken Ayşe Gülden Ünal yine durmadı. Ünal bu kez annesi Gönül Leblebicioğlu'na vasi tayin edilmesi için Karşıyaka 3.Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, yaşlı kadının akıl sağlığının yerinde olup olmadığınını tespiti için polis nezaretinde ambulans ile İstanbulAdli Tıp Kurumu'na götürülüp sağlık raporu alınması yönünde karar aldı. Anne Leblebicioğlu'nun avukatı, müvekkilinin suçluymuş gibi polis gözetiminde hastaneye götürülmesinin onur kırıcı bir davranış olduğunu açıkladı.
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