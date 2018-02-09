Gönül kırıcı

İzmir'in gayrimenkul zenginlerinden Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu'nun ölümünün ardından yaşanan 100 milyon liralık miras krizinde ikinci perde açıldı. 2 çocuk babası Leblebicioğlu'nun doktor olan kızı Ayşe Gülden Ünal (56), babasının Alzheimer hastası olduğunu söyleyerek vasi atanması için dava açtı. Mahkeme vasi atanması yönünde karar aldı. Ünal'ın kardeşi Şebnem Leblebicioğlu mahkeme kararına itiraz ederken, baba Leblebicioğlu Kasım 2015'te 83 yaşında hayata gözlerini kapadı. İşadamı, ölmeden önce hazırladığı vasiyetnamesinde 100 milyonluk mirasını 82 yaşındaki eşi Gönül Leblebicioğlu ile kızı Şebnem'e bıraktı. Babasının mirastan men ettiği Ünal ise soluğu yine adliyede aldı. Vasiyetnamenin iptali için açtığı davayı kazandı. 100 milyonluk mirasın anne ve iki kardeş arasında pay edileceği öğrenilirken Ayşe Gülden Ünal yine durmadı. Ünal bu kez annesi Gönül Leblebicioğlu'na vasi tayin edilmesi için Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, yaşlı kadının akıl sağlığının yerinde olup olmadığınını tespiti için polis nezaretinde ambulans ile İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülüp sağlık raporu alınması yönünde karar aldı. Anne Leblebicioğlu'nun avukatı, müvekkilinin suçluymuş gibi polis gözetiminde hastaneye götürülmesinin onur kırıcı bir davranış olduğunu açıkladı.