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karşıtı kampanya için 400 bin sterlin bağışladı

Amerikalı milyarder , 'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını () durdurmaya yönelik bir kampanya için 400 bin sterlinden fazla bağışta bulundu.

George Soros Brexit karşıtı kampanya için 400 bin sterlin bağışladı
'ın adını vermediği "kaynaklar"a dayandırdığı herine göre, Macar kökenli işadamının "Britanya için En İyisi" adlı kampanyaya yatırdığı miktar 400 bin sterlini buldu.

Avrupa Birliği (AB) yanlısı grup başkanı Lord Malloch-Brown, Soros'un "değerli" bir destekçi olduğunu söyledi.

Financial Times, Soros'un bağışlarını Açık Toplum Vakıfları (Open Society Foundations) aracılığıyla yaptığını belirtti. Gazeteye göre, Soros, geçen hafta 'daki evinde Muhafazakar Parti destekçilerine bir akşam yemeği düzenledi ve kendisini takip etmeye çağırdı.

"GİZLİ" BİR PLAN İÇERİSİNDELER
Daily Telegraph gazetesi ise, "Britanya için En İyisi" adlı kampanyanın, önemli Muhafazakar bağışçıları işe alıp, milletvekillerini 'in gerçekleşecek en son anlaşmasına karşı oy kullanmaya ikna etmek suretiyle, Brexit'i engellemek için "gizli" bir plan içerisinde olduğunu öne sürdü.

İNGİLTERE'DE SEÇİME GİDEBİLİR
Ayrıca Theresa May'in konumunun zedelendiğini ve başka bir referandum veya genel seçimin amaçlandığını yazdı.

Kampanya grubu, hükümetini "50. Maddenin" başlatılması sürecinde mahkemeye götüren Gina Miller tarafından kuruldu.

SOROS VE "PARANIN CÜCÜ!"
Telegraph gazetesi, Soros'u, 1992'de sterlin ve diğer birkaç Avrupa para birimine karşı bahis yaparak 1.5 milyar dolar kazandığı bir aylık döneme atıfta bulunarak, " Merkez Bankası'nı kıran" adam olarak tanımlıyor.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 11:13
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#246;z.t. öz.t.

bu köpekler dunyada soludugu muddetce zulum devam eder kontrol ettikleri medya abd ve avrupada tekellerinde zavalli avrupalilari kontrol ediyorlar 50 senedir avrupada yasayan biri olarak göruyoruz.

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cevapla 09.02.2018 13:27
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