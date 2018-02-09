Avrupa Birliği (AB) yanlısı grup başkanı Lord Malloch-Brown, Soros'un "değerli" bir destekçi olduğunu söyledi.
Financial Times, Soros'un bağışlarını Açık Toplum Vakıfları (Open Society Foundations) aracılığıyla yaptığını belirtti. Gazeteye göre, Soros, geçen hafta Londra'daki evinde Muhafazakar Parti destekçilerine bir akşam yemeği düzenledi ve kendisini takip etmeye çağırdı.
"GİZLİ" BİR PLAN İÇERİSİNDELER
Daily Telegraph gazetesi ise, "Britanya için En İyisi" adlı kampanyanın, önemli Muhafazakar bağışçıları işe alıp, milletvekillerini Brexit'in gerçekleşecek en son anlaşmasına karşı oy kullanmaya ikna etmek suretiyle, Brexit'i engellemek için "gizli" bir plan içerisinde olduğunu öne sürdü.
İNGİLTERE'DE SEÇİME GİDEBİLİR
Ayrıca Theresa May'in konumunun zedelendiğini ve başka bir referandum veya genel seçimin amaçlandığını yazdı.
Kampanya grubu, Birleşik Krallık hükümetini "50. Maddenin" başlatılması sürecinde mahkemeye götüren Gina Miller tarafından kuruldu.
SOROS VE "PARANIN CÜCÜ!"
Telegraph gazetesi, Soros'u, 1992'de sterlin ve diğer birkaç Avrupa para birimine karşı bahis yaparak 1.5 milyar dolar kazandığı bir aylık döneme atıfta bulunarak, "İngiltere Merkez Bankası'nı kıran" adam olarak tanımlıyor.
George Soros Brexit karşıtı kampanya için 400 bin sterlin bağışladı
Amerikalı milyarder George Soros, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını (Brexit) durdurmaya yönelik bir kampanya için 400 bin sterlinden fazla bağışta bulundu.
Avrupa Birliği (AB) yanlısı grup başkanı Lord Malloch-Brown, Soros'un "değerli" bir destekçi olduğunu söyledi.
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bu köpekler dunyada soludugu muddetce zulum devam eder kontrol ettikleri medya abd ve avrupada tekellerinde zavalli avrupalilari kontrol ediyorlar 50 senedir avrupada yasayan biri olarak göruyoruz.
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