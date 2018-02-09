Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) akademik yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün akademik yapılanmasına ağır darbe
Adıyaman'da FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı - Otomobilde elebaşı Gülen'in videolarını izlerken yakalanan zanlılardan örgütün akademisyen imamı olduğu iddia edilen İ.B'nin cep telefonunda "Falcon" adlı gizli mesajlaşma uygulaması bulundu
Etiketler: FETÖ , Adıyaman Üniversitesi , PDY
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