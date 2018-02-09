;
Yol Durumu
  1. Günübirlik kiralanan evler denetlendi
  2. Türk jetleri terör hedeflerini böyle imha etti

'nün akademik yapılanmasına ağır darbe

Adıyaman'da /'nin akademik yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı - Otomobilde elebaşı Gülen'in videolarını izlerken yakalanan zanlılardan örgütün akademisyen imamı olduğu iddia edilen İ.B'nin cep telefonunda "Falcon" adlı gizli mesajlaşma uygulaması bulundu


Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) akademik yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler: , ,
  • 09 Şubat 2018, Cuma 18:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar