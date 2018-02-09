Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Afrin'den sonra operasyon düzenleyeceği Münbiç'e giden Amerikalı komutanlar, teröristlerle poz vermiş, Türkiye'yi tehdit etmişti.
KOORDİNATLAR DEŞİFRE OLDU
Fotoğrafların çekildiği bu ABD askeri noktası, sosyal medyada deşifre edildi.
Görüntülerin çekildiği bölgenin koordinatları (Enlem ve Boylam) şöyle: 36°29'45"N 37°49'30"E
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