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'li askerlerin 'teki koordinatları deşifre oldu

'li komutanların 'te terör örgütü 'nin sözde yetkilileriyle çekildikleri ve New York Times tarafından servis edilen fotoğrafların koordinatları ortaya çıktı.

ABDli askerlerin Münbiçteki koordinatları deşifre oldu

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Afrin'den sonra operasyon düzenleyeceği 'e giden Amerikalı komutanlar, teröristlerle poz vermiş, Türkiye'yi tehdit etmişti.

KOORDİNATLAR DEŞİFRE OLDU
Fotoğrafların çekildiği bu askeri noktası, sosyal medyada deşifre edildi.

Görüntülerin çekildiği bölgenin koordinatları (Enlem ve Boylam) şöyle: 36°29'45"N 37°49'30"E

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 17:42
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