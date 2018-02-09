Mutlu ve Çapkın hakkında flaş karar!

FETÖ'nün Mülkiye Yapılanmasına ilişkin davaya bakan mahkeme, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutluyu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi ve tahliyesine hükmetti. İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması'na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Davaya bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mutlu'nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti ayrıca sanık Mutlu'ya yurtdışına çıkış yasağı koydu.
ÇAPKIN DA HAPİS YATACAK Tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çapkın hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Ayrıca Mutlu ve Çapkın'ın diğer bütün suçlardan beraatine karar verildi.
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