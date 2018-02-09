Yerli otomobilde flaş gelişme! O ilde üretilecek

Ilıcalı, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum'da düzenlenen mesleki eğitim-sektör istişare toplantısına katıldığını anımsattı.

Toplantıda, bölgede uygulamaya başlanan "Cazibe Merkezleri Programı" ile yerli sanayinin daha fazla ihtiyaç duyacağı teknik elemanların, bakanlık ve sektör iş birliğiyle yetiştirilmesi için yapılması gerekenlerin değerlendirildiğini kaydeden Ilıcalı, yerli sanayinin ihtiyacı olan teknik elemanların yetiştirilmesi açısından çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ilıcalı, Türkiye'nin, milli ve yerli otomobilini üretmesi yönündeki altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.