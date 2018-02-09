Yerli otomobilde flaş gelişme! O ilde üretilecek

Toplantıda, bölgede uygulamaya başlanan "Cazibe Merkezleri Programı" ile yerli sanayinin daha fazla ihtiyaç duyacağı teknik elemanların, bakanlık ve sektör iş birliğiyle yetiştirilmesi için yapılması gerekenlerin değerlendirildiğini kaydeden Ilıcalı, yerli sanayinin ihtiyacı olan teknik elemanların yetiştirilmesi açısından çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı.
Ilıcalı, Türkiye'nin, milli ve yerli otomobilini üretmesi yönündeki altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
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