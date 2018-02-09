Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Milletvekili Mahmut Tanal hakkında iftira ve hakaret suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Avukat Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı mesnetsiz suç duyurusu üzerine kendisiyle ilgili hakaret ve iftira suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk." dedi.







CHP'Lİ TANAL'A SUÇ DUYURU NEDENİ...

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD'yi terör örgütü olduğuna ilişkin karar vermesinin ardından Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.