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Erdoğan'dan 'li Tanal hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı 'ın Cumhuriyet Halk Partisi () İstanbul Milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Erdoğandan CHPli Tanal hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı 'ın Cumhuriyet Halk Partisi () İstanbul Milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Milletvekili Mahmut Tanal hakkında iftira ve hakaret suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Avukat Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı mesnetsiz suç duyurusu üzerine kendisiyle ilgili hakaret ve iftira suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk." dedi.



CHP'Lİ TANAL'A SUÇ DUYURU NEDENİ...
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD'yi terör örgütü olduğuna ilişkin karar vermesinin ardından Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 10:40
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

bu deyyuz geri kalan ömrünü kodeste geçirirse ülke kazanır alçak ülke düşmanları chp li kart moroklar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.02.2018 15:04
Adem Zorlar Adem Zorlar

Pkk sevici den her şey beklenir. Hdpkk aşıkları

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.02.2018 14:36
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