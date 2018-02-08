Villa savcısı!

İşadamı AdnanHunca'nın (92) geçenyıl ölümünün ardındanHunca Kozmetik'tepatlak veren miras kavgasısürüyor. İşadamının,anneleri farklı olan kızlarıGonca Kalaonra ileHunca Toyer, erkek kardeşleriHunç HunçerHunca ve Tunçer Huncaile Tunçer Hunca'nınboşandığı Zeynep Hunca'ya"tapu iptal ve tescil"davası açmış, paylarınadüşen hissenin ya daparanın ödenmesini istemişti.Kız kardeşlerin açtığıdavanın reddini isteyenHunca Kozmetik'in patronuHunç Hunçer Huncaise davaya verdiği cevaptaİstanbul Sarıyer Bahçeköy'deki2 bin 585 metrekarelikiki katlı villaile iki taşınmazın babalarındanbağış yoluyla değilbizzat bedeli ödenereksatın alındığını iddia etti.Hunca, "Babamızın kızevlatlarını ayırma gibi biramacı yoktur.
Tunçer Hunca, kız kardeşlerinin iddiasını reddetti.
Taşınmazınyarı hissesi bana ve kardeşimTunçer Hunca'ya 27yıl önce bedeli ödenereksatışla devredilmiştir" dedi.Tunçer Hunca da "Villanınyarısı şu an Zeynep Huncaile Hunç Hunçer Tunca'yaait" diye konuştu. DavacılardanGonca Kalaonraise villanın bu tarihten tam15 yıl sonra davalı ikierkek kardeşe bağış yoluyladevrinin yapıldığınıiddia etti.
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