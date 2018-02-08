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Villa savcısı!

İşadamı Adnan Hunca’nın çocukları yine birbirine girdi. ile Hunca Toyer, hak iddia ettikleri villanın erkek kardeşleri tarafından satıldığını öğrendi...

Villa savcısı!
İşadamı Adnan Hunca'nın (92) geçen yıl ölümünün ardından Hunca Kozmetik'te patlak veren miras kavgası sürüyor. İşadamının, anneleri farklı olan kızları Gonca Kalaonra ile Hunca Toyer, erkek kardeşleri Hunç Hunçer Hunca ve Tunçer Hunca ile 'nın boşandığı Zeynep Hunca'ya "tapu iptal ve tescil" davası açmış, paylarına düşen hissenin ya da paranın ödenmesini istemişti. Kız kardeşlerin açtığı davanın reddini isteyen Hunca Kozmetik'in patronu Hunç Hunçer Hunca ise davaya verdiği cevapta İstanbul Sarıyer Bahçeköy'deki 2 bin 585 metrekarelik iki katlı villa ile iki taşınmazın babalarından bağış yoluyla değil bizzat bedeli ödenerek satın alındığını iddia etti. Hunca, "Babamızın kız evlatlarını ayırma gibi bir amacı yoktur.


Tunçer Hunca, kız kardeşlerinin iddiasını reddetti.

Taşınmazın yarı hissesi bana ve kardeşim Tunçer Hunca'ya 27 yıl önce bedeli ödenerek satışla devredilmiştir" dedi. Tunçer Hunca da "Villanın yarısı şu an ile Hunç Hunçer Tunca'ya ait" diye konuştu. Davacılardan ise villanın bu tarihten tam 15 yıl sonra davalı iki erkek kardeşe bağış yoluyla devrinin yapıldığını iddia etti.


Ali OKTAY
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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