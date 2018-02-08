Hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’a keman çalmak

; 21 / 9 17 / 6 16 / 5 2 / -13 16 / 6 14 / 6 15 / 6 21 / 14 2 / -9 13 / 5 20 / 12 17 / 7 18 / 8 17 / -2 8 / -5 17 / 8 13 / -1 6 / -4 15 / 4 16 / 4 19 / 11 15 / 10 13 / 5 13 / 5 20 / 9 15 / 1 19 / 8 17 / 7 12 / -3 11 / -1 4 / -8 16 / 6 16 / 4 15 / 7 12 / -1 10 / -1 18 / 9 13 / 0 15 / 3 15 / 9 19 / 12 18 / 7 18 / 7 16 / 5 5 / -10 13 / 4 13 / 2 13 / 5 16 / 7 15 / 4 17 / 8 20 / 11 18 / 7 16 / 5 12 / 2 18 / 11 15 / 8 19 / 11 16 / 7 10 / -2 13 / 5 15 / 4 15 / 8 21 / 8 15 / 6 21 / 10 15 / 8 16 / 5 14 / 7 10 / 0 18 / 8 14 / 5 14 / 7 13 / 4 15 / 7 13 / 0 18 / 6 7 / -4 18 / 11 11 / 3 18 / 10 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Adanalı Elif Eroğlu (11), keman dalında yeteneğini belgeledi. 2 yıldır profesyonel olarak keman çalan Elif, dünya çapında birçok derece elde etti. Son olarak Japonya'da düzenlenen yarışmada birinci olan Elif, en büyük hayalinin Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a keman çalmak olduğunu söyledi.
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