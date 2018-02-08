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Hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’a keman çalmak

Hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan’a keman çalmak
Adanalı (11), keman dalında yeteneğini belgeledi. 2 yıldır profesyonel olarak keman çalan Elif, dünya çapında birçok derece elde etti. Son olarak Japonya'da düzenlenen yarışmada birinci olan Elif, en büyük hayalinin Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a keman çalmak olduğunu söyledi.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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