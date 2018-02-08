Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemleri başladı.
Gazi Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, eski Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler: Gazi Üniversitesi , FETÖ
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