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'ne operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaları kapsamında, eski personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gazi Üniversitesine FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki /PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında personeli 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemleri başladı.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 09:18
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