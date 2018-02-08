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TV’sinden 'cü avı

Batı medyasına çarşaf çarşaf röportaj veren ’cüler bu kez fena avlandı. kanalında algı oluşturmak isterken kendilerini deşifre eden dershaneci çift, arabalarındaki bayrak ve sigaradan film gibi bir operasyonla yakalandı.

Finlandiya TV’sinden FETÖcü avı
Terör örgütü militanları Türkiye'yi uluslararası platformda zor durumlara düşürmek için algıları arasında yabancı TV kanallarına röportaj vererek sürdürüyor. İstanbul'da da kendilerinin FETÖ'cü olduklarını söyleyen karı-koca TV kanalına yüzlerini gizleyerek konuştu. Finlandiya'nın YLE televizyonu, yaptığı haberle hainlerin nasıl takiye yaptıklarını da deşifre etmiş oldu.

KAPKARA ALGI OPERASYONU

FETÖ'cü çift, röportajda Türkiye'de baskı altında yaşadıkları algısı için birçok yalan uydurdu: Evden dualarla çıkıyoruz, gelecek miyiz belli değil. Kendi içimizde hapisteyiz. Şu an bu evin adresi devletin kayıtlarında yok. Kendimizi koruma altına almaya çalışıyoruz. Arabamızın köşesinde sigara ve çakmak var; kullanmadığım halde. Biri görse 'onlardan değil desin' diye. Darbeden sonra evi temizledik, hizmet adına olan yayınları topladık. SİGARA VE

ÇAKMAK ELE VERDİ

Akşam'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet savcılığı Finlandiya televizyonundaki görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Terör polisi ve Esenyurt Asayiş ekipleri günlerce görüntüleri izledi, videoda görünen yol tabelalarından adım adım takip yaptı. FETÖ'cü çiftin Esenyurt'ta bir sitede saklandığını tespit etti. Sitede arkasında bayrak ve ön torpidoda çakmak ile sigara olan aracı bulan polisler film gibi bir operasyonla dershaneci çifti Serdar A. ve Merve A.'yı gözaltına aldı.

YAKALANINCA İNKAR ETTİ

Eşi ile birlikte gözaltına alınan öğretmen Serdar A. sorgusunda "FETÖ üyesi olmadığını" söyledi. Serdar A. propaganda yapmak ve FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Merve A. ise serbest kaldı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 08:03
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Akın Akın

Eşi de araştırsınlar.

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cevapla 08.02.2018 09:09
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