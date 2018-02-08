Finlandiya TV’sinden FETÖ'cü avı
Batı medyasına çarşaf çarşaf röportaj veren FETÖ’cüler bu kez fena avlandı. Finlandiya kanalında algı oluşturmak isterken kendilerini deşifre eden dershaneci çift, arabalarındaki bayrak ve sigaradan film gibi bir operasyonla yakalandı.
KAPKARA ALGI OPERASYONU
FETÖ'cü çift, röportajda Türkiye'de baskı altında yaşadıkları algısı için birçok yalan uydurdu: Evden dualarla çıkıyoruz, gelecek miyiz belli değil. Kendi içimizde hapisteyiz. Şu an bu evin adresi devletin kayıtlarında yok. Kendimizi koruma altına almaya çalışıyoruz. Arabamızın köşesinde sigara ve çakmak var; kullanmadığım halde. Biri görse 'onlardan değil desin' diye. Darbeden sonra evi temizledik, hizmet adına olan yayınları topladık. SİGARA VE
ÇAKMAK ELE VERDİ
Akşam'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet savcılığı Finlandiya televizyonundaki görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Terör polisi ve Esenyurt Asayiş ekipleri günlerce görüntüleri izledi, videoda görünen yol tabelalarından adım adım takip yaptı. FETÖ'cü çiftin Esenyurt'ta bir sitede saklandığını tespit etti. Sitede arkasında bayrak ve ön torpidoda çakmak ile sigara olan aracı bulan polisler film gibi bir operasyonla dershaneci çifti Serdar A. ve Merve A.'yı gözaltına aldı.
YAKALANINCA İNKAR ETTİ
Eşi ile birlikte gözaltına alınan öğretmen Serdar A. sorgusunda "FETÖ üyesi olmadığını" söyledi. Serdar A. propaganda yapmak ve FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Merve A. ise serbest kaldı.
Etiketler: FETÖ , Finlandiya
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Eşi de araştırsınlar.
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