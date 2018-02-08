Meteoroloji'den yayımlanan hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Meteoroloji'nin verdiği son hava durumu bilgileri haberimizde...
Meteorolojiden uyarı geldi! İstanbul'da alarm verildi! İşte 8 Şubat 2018'de İstanbul, Ankara, İzmir ve yurdun geri kalanı için hava durumu
Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve yurdun geri kalanı için son dakika bilgileri geldi. Peki ama 8 Şubat 2018'de İstanbul'da hava nasıl olacak? 8 Şubat 2018'de Ankara'da hava nasıl olacak? 8 Şubat 2018'de İzmir'de hava nasıl olacak? 8 Şubat 2018'de kar yağacak mı? 8 Şubat 2018'de yağmur yağacak mı? 8 Şubat 2018'de Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporları ve detayları haberimizde...
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