;
Yol Durumu
  1. Mehmetçik’e dua
  2. Gönül kırıcı

ekibi yeni havalimanını inceledi

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı ile bazı yöneticiler, yapımı hızla devam eden ’nda incelemelerde bulundu.

THY ekibi yeni havalimanını inceledi

İstanbul'a yapılan yeni havalimanının inşaat çalışmaları devam ederken, yeni havalimanına taşınma süreci de şimdiden planlanmaya başlandı.

Türk Hava Yolları, dünyada örneği olmayan büyüklükte bir taşınma yaşanacağını belirtmişti.

YERİNDE İNCELEDİLER
Bugün Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı ve ekibi, Türk sivil havacılığının önünü açacak olan İstanbul'un yeni havalimanını incelemek üzere bölgeye gitti.

İlk etabının 29 Ekim'de açılacağı belirtilen Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamamlanmış durumda. Havalimanı tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Etiketler: , ,
  • 08 Şubat 2018, Perşembe 16:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar