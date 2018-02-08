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Esad 'yi Esad'ı vurdu!

öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, 'de rejim yanlısı güçlerin, ismini kullanan terör örgütü /’nın "karargahına" saldırdığını açıkladı.

Esad PYDyi ABD Esadı vurdu!
Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan açıklamada yanlısı güçlerin Fırat Nehri'nin 8 kilometre doğusunda bulunan " karargahına" saldırdığı kaydedildi.

KARŞI SALDIRI DÜZENLENDİ

Saldırının herhangi bir kışkırtma sonucu olmadığı ifade edilen açıklamada saldırı sırasında koalisyona bağlı askerlerin de karargahta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada "Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar,
karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi" ifadesi yer aldı.

ORTA FIRAT VADİSİ

Açıklamada koalisyonun Orta Fırat vadisinde DEAŞ ile mücadeleye devam ettiği kaydedildi.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 06:50
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