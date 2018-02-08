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Başbuğ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

'nun Zeytin Dalı Harekatı hakkında yaptığı açıklamaların ardından emekli , "Bu konuları siyasete alet etmeyin" dedi.

Başbuğdan Kılıçdaroğluna sert tepki
Genelkurmay eski başkanı emekli , 'nun "Afrin'in içine girilmesini doğru bulmuyorum" açıklamasının ardından, "Mehmeçik canını ve görevini almış çatışıyor, şehit oluyor. Bu konular küçük emellere karıştırılmamalı" dedi.

"SİYASET KONUSU YAPILMASIN"

Bu konuların siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizen Başbuğ, "Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil. Asker görevini almış, görev için çatışıyor. Şehit oluyor, kanını akıtıyor. Böyle konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Türkiye geleceğin güçlü bir devleti olacak. Bugün de durumumuz zaten ortada. Böyle bir devlet varken, siz küçük emeller peşinden gidip bunu YPG ve PYD ile mücadele içindeyken bu açıklamalar yapılmaz" ifadelerini kullandı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 06:58
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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ramazan ,ordu ramazan ,ordu

yaw bunlar yapar ,bunlarda vatan sevgisi aşkı yok ,sadece cepleri ve menfaatleri nerde iyiyse oranın ayağını öperler,

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 14:28
yusuf murat yusuf murat

atanmış memur kılıçdaroğlu kürt reylerine oynuyor son seçimi alevi kısmını hallettiğine inanıyor son seçimi ama bilmediği bir şey var aleviler sadce tuncelide değil yurduna bağlıdır kürtlerin %85 nin dindar olduğunu unutuyor

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 12:58
ŞAHİN ŞAHİN

doğru söylüyorsun bunlar türk müslüman ve bu bayrak altında yaşayan insanlar olamazlar bunlar batını uşakları

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 12:51
ihsan ihsan

ilker bey ,işte gör chp nin halini kılıçtaroğlu ne hale getirdi baş saqvcıyı göreve davet ediyorum meclisisde fezlekeleri derhal çıkarsınlar

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 10:37
ihpus ihpus

kk'nun niyetini ve arzusunu tüm Türkiye bir kez daha öğrendi.KK'nun kimler için çalıştığı açık ve net ortada.KK'nun dokunulmazlığı kaldırılmalı ve yargılanmalıdır.

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 09:38
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