Başbuğ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Genelkurmay eski başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afrin'in içine girilmesini doğru bulmuyorum" açıklamasının ardından, "Mehmeçik canını ve görevini almış çatışıyor, şehit oluyor. Bu konular küçük emellere karıştırılmamalı" dedi.
"SİYASET KONUSU YAPILMASIN"
Bu konuların siyasete alet edilmemesi gerektiğinin altını çizen Başbuğ, "Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil. Asker görevini almış, görev için çatışıyor. Şehit oluyor, kanını akıtıyor. Böyle konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Türkiye geleceğin güçlü bir devleti olacak. Bugün de durumumuz zaten ortada. Böyle bir devlet varken, siz küçük emeller peşinden gidip bunu YPG ve PYD ile mücadele içindeyken bu açıklamalar yapılmaz" ifadelerini kullandı.
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yaw bunlar yapar ,bunlarda vatan sevgisi aşkı yok ,sadece cepleri ve menfaatleri nerde iyiyse oranın ayağını öperler,
atanmış memur kılıçdaroğlu kürt reylerine oynuyor son seçimi alevi kısmını hallettiğine inanıyor son seçimi ama bilmediği bir şey var aleviler sadce tuncelide değil yurduna bağlıdır kürtlerin %85 nin dindar olduğunu unutuyor
doğru söylüyorsun bunlar türk müslüman ve bu bayrak altında yaşayan insanlar olamazlar bunlar batını uşakları
ilker bey ,işte gör chp nin halini kılıçtaroğlu ne hale getirdi baş saqvcıyı göreve davet ediyorum meclisisde fezlekeleri derhal çıkarsınlar
kk'nun niyetini ve arzusunu tüm Türkiye bir kez daha öğrendi.KK'nun kimler için çalıştığı açık ve net ortada.KK'nun dokunulmazlığı kaldırılmalı ve yargılanmalıdır.
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