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'den teröristlere skandal destek!

Türkiye ile arasında yaşanan Menbiç geriliminin gölgesinde, ABD ordusundan üst düzey bir isim Menbiç’i ziyaret etti.

'nin DEAŞ'la mücadele koalisyonundaki en üst rütbeli asker olan Korgeneral , Menbiç'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin DEAŞ'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesini sağlamak için burada bulunduğunu ve bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 06:40
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