ABD'nin DEAŞ'la mücadele koalisyonundaki en üst rütbeli asker olan Korgeneral Paul E. Funk, Menbiç'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin DEAŞ'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesini sağlamak için burada bulunduğunu ve bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.
ABD'den teröristlere skandal destek!
Türkiye ile ABD arasında yaşanan Menbiç geriliminin gölgesinde, ABD ordusundan üst düzey bir isim Menbiç’i ziyaret etti.
Etiketler: YPG , PYD , PKK , ABD , Paul E. Funk
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