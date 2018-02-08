ABD'nin DEAŞ'la mücadele koalisyonundaki en üst rütbeli asker olan Korgeneral Paul E. Funk, Menbiç'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin DEAŞ'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesini sağlamak için burada bulunduğunu ve bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.