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'da büyük terör u

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından il genelinde terör örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir başlatıldı. Operasyon sonucunda örgüte büyük darbe vuruldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde 60 köy ve mezrada icra edilen Bayrak-76 Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Serdar Denizer-2 u'nda terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 12:06
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