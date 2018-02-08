Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde 60 köy ve mezrada icra edilen Bayrak-76 Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Serdar Denizer-2 Operasyonu'nda terör örgütüne büyük darbe vuruldu.
Diyarbakır'da büyük terör operasyonu
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından il genelinde terör örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Operasyon sonucunda örgüte büyük darbe vuruldu.
Etiketler: Diyarbakır , operasyon , TSK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.