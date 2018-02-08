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Ankara'da patlama sesinin nedeni belli oldu

Son dakika haberi... Ankara'da çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi polisi alarma geçirdi. Patlama sesinin yol yapım çalışmasında yapılan kontrollü patlamadan kaynaklandığı öğrenildi.

Ankarada patlama sesinin nedeni belli oldu

Alınan bilgiye göre, Ankara'da çeşitli semtlerden patlama sesi duyuldu. Polisin yaptığı çalışmada sesin Dodurga'da yol yapım çalışmaları sırasında dinamitle yapılan kontrollü patlamadan kaynaklandığı belirlendi.

ANKARA VALİSİ TOPACA'DAN AÇIKLAMA
Ankara Valisi Ercan Topaca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında,dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama sözkonusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

  • 08 Şubat 2018, Perşembe 16:33
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