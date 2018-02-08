Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor