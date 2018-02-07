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Erdoğan'dan şehit annesine taziye telefonu

Erdoğan, 'nin ilçesi Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine 'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan'ın annesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğandan taziye telefonu

Recep Tayyip Erdoğan, 'nin ilçesi Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine 'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda şehit düşen sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan'ın annesi ile telefonda görüştü.

Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, şehidin Malatya'da Zafer Mahallesi'nde yaşayan annesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Çalık, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, telefonu anne Serpil Gürhan'a verdi.

Şehit annesine hayırlı akşamlar dileyen Erdoğan, telefonda şunları söyledi:

"Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabb'im inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın, cennetine kavuştursun. Rabb'im sabrınızı arttırsın inşallah. Bize de dua edin. İnşallah onların kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız."

Serpil Gürhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dualarına "Amin" karşılığını vererek, "Sen bizim babamızsın, cumhurun babasısın. O pislikleri yok et babam. Hiçbir yavruya zarar gelmesin bir daha. Benim yavrum çok güzeldi, iyiydi." dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18. günü geçti, bini aştı. Rahat olun, ne içerde ne oralarda... Bizim Allah'ımız var." diye konuştu.

Şehit annesinin terörü besleyenlerin yok edilmesi ve temizlenmesi gerektiğini dile getirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine dua edilmesini istedi.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 23:51
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