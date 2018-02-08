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Erdoğan ile Yıldırım arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 20:53
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