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'da kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın başkenti ’da ile bir araya geldi.

Tahranda kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti 'a geldi. Temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşen Çavuşoğlu, sonrasında tarafından kabul edildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve gündemdeki bölgesel konular yer aldı.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 20:17
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