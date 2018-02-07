İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Beşiktaş ve bölgesindeki trafiği rahatlatacak tünel sayesinde, 70 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek.
İstanbul'a büyük müjde! O mesafe 5 dakikaya iniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli’nde çalışmalar hız kazanıyor.
Etiketler: Levazım Tüneli , İstanbul , Beşiktaş , Ortaköy
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