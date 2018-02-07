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'a büyük müjde! O mesafe 5 dakikaya iniyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-’nde çalışmalar hız kazanıyor.



trafiğinin önemli noktalarından olan ve bölgesindeki trafiği rahatlatacak tünel sayesinde, 70 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 21:00
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