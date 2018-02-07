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sorgulama sayfası

sorgulama işlemi, milyonlarca sürücü adayı tarafından oldukça merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Köprü, otoyollar ve ışık ihlalleri sebebiyle ceza yemiş olabileceğini düşünen vatandaşlar, internet yoluyla trafik cezası sorgulama işlemine göz atıyorlar. Peki, trafik cezası sorgulama nasıl yapılır? trafik cezası sorgulama sayfası.

EGM trafik cezası sorgulama sayfası

sorgulama işlemi sayfası üzerinden oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; egm.gov.tr internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor. İşte, trafik cezası sorgulamanın detayları.

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama için; e-Devlet'e giriş yapılır. e-Devlet girişi; mobil imza, E-İmza, e-Devlet şifresi, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı seçenekleri ile gerçekleştirilebilir. e-Devlet kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen giriş seçeneği, e-Devlet şifresidir. e-Devlet şifresi, PTT şubelerinden 2 Türk Lirası ücret karşılığında alınabilir. Sisteme girildikten sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. Bağlantıdan Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. ''Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama'' bağlantısı ile trafik ceza sorgulaması yapılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; gib.gov.tr internet sitesine girilir. ''Borç Sorgulama ve Ödeme'' bölümünde bulunan ''Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme bağlantısından trafik cezası sorgulanabilir. Kredi kartı ile de ödeme gerçekleştirilebilir.
Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; egm.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. ''Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme'' bağlantısı açılarak ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gibi istenen bilgiler yazılır. Yapılacak sorgulama sonucunda son bir yıla ait trafik cezaları görülebilir.

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Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

EGM üzerinden araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemleri de yapılabilir. Araç plakasına yazılan ceza sorgulama için açılan menüden araç plakasına yazılan ceza sorgulama bağlantısı seçilmeli ve bağlantı aracılığıyla kişilerin açılan sayfadaki bilgileri incelemesi gerekir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan var olan tüm cezalar incelenebilir.

Sürücü Belgesine Yazılan Ceza Sorgulama

Araç plakasına yazılan ceza sorgulama dışında sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama için de yine EGM kullanılabilmektedir. Sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama sayesinde kişilerin sürücü belgelerine yazılan cezanın olup olmadığı, var olan cezalar ile ilgili detaylara erişim sağlanabilir.

Otoparka Çekilen Araç Sorgulama

Sorgulama ekranlarında aynı zamanda otoparka çekilen araç sorgulama yapılabilmesi mümkündür. Bu konuda kişilerin araçlarının hangi otoparkta yer aldığını öğrenmesi ve bu işlemlere bağlı cezaların ne kadar olduğunu öğrenmesi sağlanmaktadır.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 19:42
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