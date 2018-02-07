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Sen nasıl annesin

Zeynep A., hastanede tedaviye alınan 4 yaşındaki kızını boğarak öldürmek istedi. Nefessiz kalan minik yavrunun beyin ölümü gerçekleşti. Sevgilisiyle gözaltına alınan anne, ‘Ağladığı için boğazını sıktım’ dedi

Sen nasıl annesin
"Cennet annelerin ayaklarının altındadır" sözünü, cani bir anne gölgeledi! Anneler yavrularının bir tel saçına bile kıyamazken, 'da yaşayan bir kadın kızını boğarak öldürmek istedi. Korkunç olay, dün sabah Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde meydana geldi. Boşanan annebabasının bakmak istemediği 4 yaşındaki Z.Ş., çocukevine verildi. Küçük kız, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gönderildi. Z.Ş.'nin durumuyla ilgili adliyede memur olarak çalışan anne Zeynep A.'ya bilgi verildi. Genç kadın, sevgilisi Nihat Ç. ile birlikte gözlem altında tutulan kızını görmek için hastaneye gitti. Odaya giren anne, çocuğun sürekli ağlamasına sinirlendi. Hastane odasında elbisesinin kol kısmını Z.Ş.'nin boynuna dolayarak boğmak istedi. Ardından kızının nefes almadığını anlayınca durumu hemşirelere haber verip, sevgilisiyle hastaneyi terk etti. Duran kalbi yeniden çalıştırılan çocuğun boynunda kızarıklık ve morluk tespit eden doktorlar, olayı polise bildirdi. Yoğun bakımda tedavisi süren talihsiz çocuğun beyin ölümü gerçekleşti. Gözaltına alınan anne ile ona yardım ettiği iddia edilen Nihat Ç., sağlık kontrollerinden geçirildi. Emniyetteki ifadesinde, ağladığı için kızının boğazını sıktığını söyleyen Zeynep A. ile Nihat Ç., adliyeye sevk edildi. Cani kadın tutuklanırken sevgilisi ise serbest bırakıldı.


CANİ KADIN 3 AYLIK HAMİLE!
Adıyaman Adliye'sinde memur olarak çalışan Zeynep A.'nın 2015'te kocasından boşandığı ve eski eşiyle aynı şehirde yaşamamak için tayinini isteyerek Mardin'den Adıyaman'a geldiği belirtildi. Kızının boğazını sıkan kadının, birkaç gün önce de Ankara'ya tayininin çıktığı öğrenildi. Tutuklanan kadının 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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