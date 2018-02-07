Sen nasıl annesin

Zeynep A., hastanede tedaviye alınan 4 yaşındaki kızını boğarak öldürmek istedi. Nefessiz kalan minik yavrunun beyin ölümü gerçekleşti. Sevgilisiyle gözaltına alınan anne, ‘Ağladığı için boğazını sıktım’ dedi
"Cennet annelerin ayaklarının altındadır" sözünü, cani bir anne gölgeledi! Anneler yavrularının bir tel saçına bile kıyamazken, Adıyaman'da yaşayan bir kadın kızını boğarak öldürmek istedi. Korkunç olay, dün sabah Adıyaman Üniversitesi KadınDoğum ve Çocuk Hastanesi'nde meydana geldi. Boşanan annebabasının bakmak istemediği 4yaşındaki Z.Ş., çocukevine verildi. Küçük kız, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gönderildi. Z.Ş.'nin durumuyla ilgili adliyede memur olarak çalışan anne Zeynep A.'ya bilgi verildi. Genç kadın, sevgilisiNihat Ç. ile birlikte gözlemaltında tutulan kızını görmekiçin hastaneye gitti. Odaya giren anne, çocuğun sürekli ağlamasına sinirlendi. Hastane odasında elbisesinin kol kısmını Z.Ş.'nin boynuna dolayarak boğmak istedi. Ardından kızının nefes almadığını anlayınca durumu hemşirelere haber verip, sevgilisiyle hastaneyi terk etti. Duran kalbi yenidençalıştırılan çocuğun boynundakızarıklık ve morluk tespiteden doktorlar, olayı polisebildirdi. Yoğun bakımda tedavisi süren talihsiz çocuğun beyin ölümü gerçekleşti. Gözaltına alınan anne ile ona yardım ettiği iddia edilen Nihat Ç., sağlık kontrollerinden geçirildi. Emniyetteki ifadesinde, ağladığıiçin kızının boğazını sıktığınısöyleyen Zeynep A. ile NihatÇ., adliyeye sevk edildi. Canikadın tutuklanırken sevgilisi iseserbest bırakıldı.
CANİ KADIN3 AYLIKHAMİLE! Adıyaman Adliye'sinde memur olarak çalışan Zeynep A.'nın 2015'te kocasından boşandığı ve eski eşiyle aynı şehirde yaşamamak için tayinini isteyerek Mardin'den Adıyaman'a geldiği belirtildi. Kızının boğazını sıkan kadının, birkaç gün önce de Ankara'ya tayinininçıktığı öğrenildi. Tutuklanan kadının3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
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