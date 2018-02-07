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Öldürülen terörist sayısı 999'a yükseldi

Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin'de teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve terör yuvalarının yok edilmesi amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde öldürülen terörist sayısı açıklandı. Edinilen bilgiye göre Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 999'a yükseldi.

Öldürülen terörist sayısı 999a yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere yer verildi.

PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 29 teröristin bugün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 09:58
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