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FETÖ operasyonu: Aralarında doktorlar da var

Sağlık Bakanlığı eski çalışanı 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ operasyonu: Aralarında doktorlar da var

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3'ü doktor 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ile görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3'ü doktor 7 kişi hakkında gözaltı çıkartıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 09:55
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