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'de intihar saldırısı girişimi tank atışıyla engellendi!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 'de bulunan askerlerimiz teröristlerin 'nun bulunduğu bölgeye yönelik bombalı araçla düzenlemeyi planladığı intihar saldırısını tank atışıyla engelledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölgesinde /KCK/-YPG ve mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost, kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Terör örgütü PYD/PKK üyeleri bazı bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile güçlerinin bulunduğu mevzilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor. Afrin'in batısında kontrol altına alınan stratejik bir tepeye yönelik teröristlerin saldırı girişimi Mehmetçik'in dikkati sayesinde bertaraf edildi.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 11:12
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