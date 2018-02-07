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'nda korkutan görüntü

deniz analarının istilasına uğradı. 'de denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplandı. Birçok kişi bu görüntüyü meraklı gözlerle izledi. Aralarında tedirgin olanlar da vardı.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 14:10
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