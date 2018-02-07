İstanbul Boğazı deniz analarının istilasına uğradı. Ortaköy'de denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplandı. Birçok kişi bu görüntüyü meraklı gözlerle izledi. Aralarında tedirgin olanlar da vardı.
İstanbul Boğazı'nda korkutan görüntü
Etiketler: İstanbul Boğazı , Ortaköy
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