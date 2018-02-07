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Lavrov: , 'yi bölmeyi tasarlıyor

Dışişleri Bakanı , 'yi, 'yi bölme planları yapmakla suçlayıp 'nın, bu planların içeriğinin tam olarak ne olduğunu Washington'a soracağını söyledi.

Lavrov: ABD, Suriyeyi bölmeyi tasarlıyor
'da 'yeni neslin yöneticilerini belirlemek için' düzenlenen bir yarışma olan Rusya'nın Liderleri'nin finalistleri için Soçi'de gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Lavrov, "Amerikalılar ülkenin () bölünmesi yolunu tuttu gibi duruyor. Suriye'nin fiilen bölünmesine ilişkin planlar var, bunu biliyoruz" dedi.

"Amerikalı meslektaşlarımıza bu planlarının içeriğinin tam olarak ne olduğunu soracağız" diye ekleyen Lavrov şöyle devam etti: "Anlaşılan Amerikalılar, Suriye'nin meşru hükümetin davet etmemesine karşın bu ülkede bulunmalarının tek sebebinin IŞİD ve teröristleri yenmek olduğu yönünde bize verdikleri taahhütleri terk ettiler. Zira şimdi de bu ülkedeki varlıklarının, burada, rejim değişimi ile sonuçlanacak istikrarlı bir siyasal çözüm süreci başlayana kadar devam edeceğini söylüyorlar."

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 17:28
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