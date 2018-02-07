"Amerikalı meslektaşlarımıza bu planlarının içeriğinin tam olarak ne olduğunu soracağız" diye ekleyen Lavrov şöyle devam etti: "Anlaşılan Amerikalılar, Suriye'nin meşru hükümetin davet etmemesine karşın bu ülkede bulunmalarının tek sebebinin IŞİD ve teröristleri yenmek olduğu yönünde bize verdikleri taahhütleri terk ettiler. Zira şimdi de bu ülkedeki varlıklarının, burada, rejim değişimi ile sonuçlanacak istikrarlı bir siyasal çözüm süreci başlayana kadar devam edeceğini söylüyorlar."
Lavrov: ABD, Suriye'yi bölmeyi tasarlıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi, Suriye'yi bölme planları yapmakla suçlayıp Moskova'nın, bu planların içeriğinin tam olarak ne olduğunu Washington'a soracağını söyledi.
Etiketler: Sergey Lavrov , ABD , Rusya , Moskova , Suriye
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