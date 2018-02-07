Albayrak: "Kim YPG'ye terör örgütü diyemiyorsa o teröristlerle aynı saftadır!"

BOTAŞ'ın Hatay'daki terminal açılışına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Afrin operasyonuna değinen Albayrak; YPG ile aynı safta yürüyen içimizdeki terör sevicilerine yüklendi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Ben diyorum ki bunlar ne derse desin, özellikle son 5 yılda yaşadığımız bu süreçler Türkiye'nin ne kadar büyük bir saldırı altında olduğunu ortaya koydu. İşte dün bu milleti FETÖ Terör Örgütü'nün hain girişimi ile durduramayanlar, terör koridorları ile korkutmaya çalışıyorlar. Bu saldırıları bundan sonraki saldırıları da bertaraf edeceğiz...

Camide ibadet esnasında bizim vatandaşlarımız öldürülürken, gelen füzelerle sivil vatandaşlarımız öldürülüyor, şehit ediliyorsa kimse kusura bakmasın. Hangi iel gidersek gidelim Cumhurbaşkanımıza diyorlar ki "Cumhurbaşkanım beni Afrin'e götür"

Türkiye'nin içinde bulunduğu seçenek çok açık ve net. Türkiye meşru müdafaa hakkını, vatandaşımızın huzur ve selameti için... Türkiye tüm terör örgütleriyle savaşıyor. Oynanmak istenen bu oyunu bozana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

17 yaşında uykusunda teröristlerin attığı roket ile şehit olan Fatma'nın acısını paylaşıyor musunuz? Safımızı bilelim yani! Bugün YPG'yi kimler terör örgütü olarak görmüyorsa o terör örgütüyle aynı saftadır.

Hangi ideoloji nereyi kuşatıp, ele geçirmiş?

Maalesef bu noktadan sonra artık mızrak çuvala sığmıyor.

Büyük bir doğumun sancılarını yaşıyoruz. Bu doğum öyle büyük bir doğum ki birileri ecel korkusunda, birileri de büyük bir doğumun sancısında. Bugün çektiğimiz sıkıntılar Türkiye'nin yakın gelecekteki aydınlık günlerinin en büyük müjdecisi.

Bir terzi, bir cerrah titizliğinde operasyon yapıyoruz.

Tarih boyu her zaman adaletli, vicdanlı ver merhametli bir millet olduk. Bundandır ki biraz daha sürebilir ama biz bu operasyon ile bir tane bile terörist bırakmayana kadar devam edeceğiz. Bu terör koridoruna izin vermeyeceğiz.

Bu kadar nitelikli dünyada sayılı yatırımlardan biri olan, bu kadar kısa sürede devreye alınması ile örnek teşkil eden bu güzel yatırımla, büyük resmin küçük parçası olan milli enerji ve maden politikamızın her geçen gün Türkiye'yi enerji anlamında da büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşturması adına mutluluk duysak azdır.