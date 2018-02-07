FETÖ'cü 15 emniyet mensubuna 7 yıl ile 101 yıl arasında hapis

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 15'i tutuklu 24 sanık ile avukatları hazır bulundu, 2 firari sanık duruşmaya katılmadı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi, tahliye ve beraat taleplerini yineledi.

Kararı açıklayan heyet, "terör örgütü üyesi olmak", "iftira", "kişisel verilerin kayıt edilmesi", "resmi belgede sahtecilik" ve "haberleşme gizliliğini ihlal" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklardan Erkan Soydan'ı toplamda 101 yıl 4 ay hapisle cezalandırırken, Hasan Keklik'i 53 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Arık'a 49 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, Fatih Tepebaşı'nı 35 yıl, Mustafa Karaboğa'yı 29 yıl 4 ay 15 gün, Muhammed Çil'i 24 yıl 7 ay 2 gün, Rüştü Çetinkasap'ı 22 yıl 11 ay, Nurettin Külcü'yü 18 yıl 3 ay 15 gün, Murat Önemli'yi 16 yıl 8 ay 22 gün, Mustafa Ünal'ı 13 yıl 9 ay, Abdullah Varol'u 13 yıl 1 ay 22 gün, Suat Kural ve Yakup Kenç'i 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, tutuksuz sanıklardan İrfan Şahin'i 15 yıl 5 ay, Servet Tek'i ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırırken, bu sanıklara denetimli serbestlik uygulanmasına karar verdi.

Davada 2'si tutuklu 9 kişinin beraatine hükmeden heyet, firari sanıkların dosyasını farklı bir dosyayla birleştirdi.