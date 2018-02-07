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İstanbullular dikkat! 12 saatlik kesinti

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, 7 Şubat 2018 Çarşamba Günü 22:00 ile 8 Şubat 2018 Perşembe Günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle Beykoz ve Üsküdar ilçelerinin bazı noklarında su kesintisinin yapılacağı belirtildi.

İstanbullular dikkat! 12 saatlik kesinti

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Salacak - Kuzguncuk arasında yeni döşenen isale hattının mevcut sisteme bağlantısı yapılacağından; 7 Şubat 2018 Çarşamba Günü 22:00 ile 8 Şubat 2018 Perşembe Günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler;

Üsküdar İlçesi: Aziz Mahmut Hüdayi, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Kuleli, Kuzguncuk, Küçüksu, Küplüce, Salacak, Selimiye, Sultantepe ve Valide-i Atik Mahalleleri.

Beykoz İlçesi: Göztepe Mahallesi ile Göksu Mahallesi'nin bir kısmı."

  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 11:57
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