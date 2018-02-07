Nerede CHP orada skandal!

CHP'deki zehirli döner skandalının arka planındaki bilgilere ulaşıldı! Pazar günkü parti meclisi seçimleri oylamasından önce bedava dağıtılan dönerlerden zehirlenen 700 CHP'li çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar. Zehirlenme vakasının ardından 3 gün geçmesine rağmen CHP'den bir açıklama gelmedi. Manisa'daki askerlerin zehirlenmesinin ardından ortalığı ayağa kaldıran CHP'li milletvekilleri delegelerini zehirleyen firmanın ismini dahi telaffuz etmeye çekiniyor.

İŞKEMBECİYE PASLAMIŞLAR

Parti yönetimi ve milletvekilleri sussa da CHP kulislerinde bu işi yapan isim konuşuluyor! İşte kulaktan kulağa yayılan o bilgiler: Pazar günü yapılan parti meclisi seçimleri öncesinde dağıtılan yemek işi aylar öncesinden ihaleyle Reva Yemek isimli şirkete verildi. Sincan'da catering işi yapan bu şirket daha sonra bu ihaleyi çok düşük bir bütçeyle taşerona ihale etti. Reva İşkembe isimli taşeron şirketinin sahibi Arif Dağcı ile Reva Yemek şirketinin sahipleri akraba. CHP'lileri zehirleyen dönerlerin tamamı Reva İşkembecisi'nde hazırlanmış.

ANKARA İL BAŞKANI İLE BAĞLANTISI VAR

Reva Catering firmasıyla Ankara İl Başkanı Adnan Keskin arasındaki bağlantı da kulislerde konuşulanların başında geliyor. Kılıçdaroğlu'nun olaydan sonra Keskin'e tepki gösterdiği iddia edildi. Adnan Keskin'le ilgili çok sayıda CHP'li sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmaya başladı. CHP'li delegeler kendilerini kimi zehirlediğini öğrenmek için aradıkları yöneticilerden cevap alamadı.

SEÇİM ÖNCESİ SKANDAL ANONS!

Delege seçimleri öncesi yapılan divan toplantısının ardından mikrofonu eline alan bir partili dışarıda satılan yemeklerden yenilmemesi için bir anons yapıldığı ortaya çıktı. Anonsla birlikte partililer adeta zehirli dönerlere yönlendirilmiş. Yapılan anonsta şu ifadeler kullanılmış: Arkadaşlar dışarıda satılan şeyleri yemeyin. Bir-iki arkadaşımız buradan yedikleri şeyler yüzünden zehirlendiler. Salonda bedava döner dağıtılacaktır. Herkese afiyet olsun.