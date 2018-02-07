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Anavatan

Onlar Kara Fatmalar’ın, Şerife Bacılar’ın torunlarıydı... Analar, atalarından aldıkları güçle komandoları ’na uğurladı. Siirt’teki törende Kürtçe ve Türkçe dualar semada yankılandı. Nişanlısının eline kına yakan Bahar’ın sözleri ise herkesi gururlandırdı: “Onu şanlı göreve gönderdiğim için çok mutluyum.”

Anavatan
Türkiye 'yla terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya anlattı. Cephedeki birliklere yeni komandolar katıldı. Siirt'ten Afrin'deki PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere giden 871 komando, zılgıtlar ve dualarla uğurlandı. Siirtli Bahar Göz'ün, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliyken Afrin'e giden nişanlısı Uzman Çavuş Sadullah Çetin'in eline kına yaktı. Göz, "Nişanlımı bu şanlı göreve gönderiyorum. Çok mutluyum" ifadesini kullandı. Bir annenin Türkçe ve Kürtçe ettiği dualar semada yankılandı.


KÜÇÜK YÜREKLER
Zeytin Dalı Harekatı'na destek Türkiye'nin dört bir yanından devam etti. 'dan iki küçük yürek Mehmetçik'e mesaj gönderdi.


'nın Suriye sınırında yer alan Ulucanlar Köyü sakinleri aralarında para topladı. Direk ve bayrak aldı. Bölgenin en yüksek noktasında Ay-Yıldızımızı dalgalandırdı.


ELİ ÖPÜLESİ ANALAR
Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Siirt 3. Dağ Komando Tugayı'ndan 871 asker dün Afrin'e yola çıktı. Askerlerimiz annelerinin elini öpüp dualarını aldı.


KINALI KUZULAR
Bahar Göz, nişanlısı Uzman Çavuş Sadullah Çetin'i dün Siirt'ten Afrin'e eline kına yakarak uğurladı.


'ın Ereğli İlçesi'nde yaşayan 75 yaşındaki emekli maden işçisi Şaban Yamaner, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulundu.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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