Anavatan
Onlar Kara Fatmalar’ın, Şerife Bacılar’ın torunlarıydı... Analar, atalarından aldıkları güçle komandoları Zeytin Dalı Harekatı’na uğurladı. Siirt’teki törende Kürtçe ve Türkçe dualar semada yankılandı. Nişanlısının eline kına yakan Bahar’ın sözleri ise herkesi gururlandırdı: “Onu şanlı göreve gönderdiğim için çok mutluyum.”
KÜÇÜK YÜREKLER
Zeytin Dalı Harekatı'na destek Türkiye'nin dört bir yanından devam etti. Amasya'dan iki küçük yürek Mehmetçik'e mesaj gönderdi.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan Ulucanlar Köyü sakinleri aralarında para topladı. Direk ve bayrak aldı. Bölgenin en yüksek noktasında Ay-Yıldızımızı dalgalandırdı.
ELİ ÖPÜLESİ ANALAR
Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Siirt 3. Dağ Komando Tugayı'ndan 871 asker dün Afrin'e yola çıktı. Askerlerimiz annelerinin elini öpüp dualarını aldı.
KINALI KUZULAR
Bahar Göz, nişanlısı Uzman Çavuş Sadullah Çetin'i dün Siirt'ten Afrin'e eline kına yakarak uğurladı.
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yaşayan 75 yaşındaki emekli maden işçisi Şaban Yamaner, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulundu.
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , Şanlıurfa , Zonguldak , Amasya
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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