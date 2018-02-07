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ASELSAN yaptı! 'ya dörtlü koruma!

Yapılan son düzenlemelerden sonra, sarp kayalıklardan derin vadilerden oluşan bölgesi artık daha güvenli.


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili bölgesindeki 6. Komutanlığı, çevresindeki 7 üs bölgesiyle hudut güvenliğini sağliyor. 68 şehidi olan Dağlıca 6. Hudut Taburu ve üs bölgelerinde, artık teknolojinin ve güvenliğin her türlü imkanından yararlanılıyor. Dağların adeta törpülenerek yolların yapıldığı Dağlıca'da artık huzur ve güven hakim.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 11:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Allah Mehmetçiğimizi korusun zaferlerle donatsın İnşallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 11:37
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