Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili Dağlıcabölgesindeki 6. Hudut Tabur Komutanlığı, çevresindeki 7 üs bölgesiyle hudut güvenliğini sağliyor. 68 şehidi olan Dağlıca 6. Hudut Taburu ve üs bölgelerinde, artık teknolojinin ve güvenliğin her türlü imkanından yararlanılıyor. Dağların adeta törpülenerek yolların yapıldığı Dağlıca'da artık huzur ve güven hakim.
ASELSAN yaptı! Dağlıca'ya dörtlü koruma!
Yapılan son düzenlemelerden sonra, sarp kayalıklardan derin vadilerden oluşan Dağlıca bölgesi artık daha güvenli.
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri , Hudut Tabur , PKK , PYD , Çukurca , Dağlıca , Irak
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Allah Mehmetçiğimizi korusun zaferlerle donatsın İnşallah
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