YPG sivilleri hedef aldı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Cinderes'ten teröristlerin attığı roket, Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Mahallesi karşısında bulunan Atme kasabasındaki Suriyelilerin barındığı kampa düştü. Roket nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Bölgedeki sahra hastanesine götürülen yaralılar tedavi altına alınırken, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü üyelerinin bulunduğu mevzileri top atışına tutmaya devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

Terör örgütleri daha önce de Atme kampını hedef almıştı. Ekim 2017'de PKK/PYD'ye bağlı teröristler, Afrin çevresinde 2012'den beri ellerinde tuttukları bölgelerden Atme'ye 15 adet havan topuyla saldırı düzenlemişti. 2016 yılının Ağustos ve Ekim aylarında da Atme'ye düzenlenen iki saldırıda 50'yi aşkın kişi ölmüş, bu saldırıları DEAŞ üstlenmişti.