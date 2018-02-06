;
Yol Durumu
  1. Hainliğin alt yapısı
  2. Çarkçı Kemal sahnede!

sivilleri hedef aldı! Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü , 'nin Afrin böldesindeki Cinderes'ten attığı roketle nda bulunan Suriyeli sığınmacıların bulunduğu kampı vurdu.

YPG sivilleri hedef aldı! Ölü ve yaralılar var

'nin Afrin bölgesindeki Cinderes'ten teröristlerin attığı roket, Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Mahallesi karşısında bulunan ndaki Suriyelilerin barındığı kampa düştü. Roket nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Bölgedeki sahra hastanesine götürülen yaralılar tedavi altına alınırken, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü üyelerinin bulunduğu mevzileri top atışına tutmaya devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI
Terör örgütleri daha önce de Atme kampını hedef almıştı. Ekim 2017'de /'ye bağlı teröristler, Afrin çevresinde 2012'den beri ellerinde tuttukları bölgelerden Atme'ye 15 adet havan topuyla saldırı düzenlemişti. 2016 yılının Ağustos ve Ekim aylarında da Atme'ye düzenlenen iki saldırıda 50'yi aşkın kişi ölmüş, bu saldırıları üstlenmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • 06 Şubat 2018, Salı 16:55
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar