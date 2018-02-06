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"Asimetrik Düzen"in oyunu

Sabah Gazetesi yazarı , sosyal medya hesabında yazdığı yazıyla küresel güçlerin 'ye karşı yürüttüğü kara propagandayı ele aldı.

Asimetrik Düzenin Türkiye oyunu

Sabah Gazetesi yazarlarından , 'ın "Dünya 5'ten büyüktür" çağrısından sonra ve Erdoğan aleyhine yürütülen kara propagandanın arkasındaki nedenleri sosyal medya hesabı üzerinden yazdı. Erdoğan'ın çıkışının küresel güçleri oldukça rahatsız ettiğinin altını çizen Alkin, bu nedenle terör örgütleriyle Türkiye'ye karşı yıldırma politikası uygulandığının da altını çizdi.

İşte Alkin'in o yazısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışı ve çağrısıyla,Türkiye "Asimetrik Düzen"e, 1860'dan bu yana elindeki tüm imkanları, küresel ticaret, küresel savunma,küresel diplomasi ve küresel medya imkanlarını en vahşi şekilde lehine kullanan bir düzene karşı savaş açtı."Asimetrik Düzen"in sahipleri, başta Türkiye, bu düzenin devam etmesinin mümkün olmadığına dair çağrıda bulunan tüm ülkeleri küresel medya karalamaları, kendilerinin yardakçısı kirli örgütlerin yürüttüğü siber terör operasyonları ile üretilen sahte belgeler ve "Asimetrik Düzen"in laboratuvarlarında üretilmiş , , , , El-Kaide, Boko Haram gibi terör örgütleriyle kıskaca almaya çalışıyorlar. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında,bu "Asimetrik Düzen"le savaştan bizi birlik, beraberlik ve vatanseverlik zaferle çıkaracak.

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  • 06 Şubat 2018, Salı 17:48
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Hakan Hakan

Üst aklın onlara verdiği görev icabı tek güçlü engel olarak gördükleri İslam'ın savunucusu Türkiye'mizi bölüp İslam'ı ortadan kaldırarak amaçlarına ulaşmak istiyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 06.02.2018 21:00
T&#220;RK TÜRK

evet duraklama dönemi bitti. Artık yükselme dönemine giriyoruz dediğimizde CHP HDP FETOCULAR gülüyordu. EVET yükselme dönemindeyiz. 10 YIL SONRA BU ÜLKEYİ GÖRÜN. bıyık altından gülen HAÇLI kuyrukları.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 06.02.2018 19:37
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