Asimetrik Düzenin Türkiye oyunu

Sabah Gazetesi yazarlarından Kerem Alkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" çağrısından sonra Türkiye ve Erdoğan aleyhine yürütülen kara propagandanın arkasındaki nedenleri sosyal medya hesabı üzerinden yazdı. Erdoğan'ın çıkışının küresel güçleri oldukça rahatsız ettiğinin altını çizen Alkin, bu nedenle terör örgütleriyle Türkiye'ye karşı yıldırma politikası uygulandığının da altını çizdi.

İşte Alkin'in o yazısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışı ve çağrısıyla,Türkiye "Asimetrik Düzen"e, 1860'dan bu yana elindeki tüm imkanları, küresel ticaret, küresel savunma,küresel diplomasi ve küresel medya imkanlarını en vahşi şekilde lehine kullanan bir düzene karşı savaş açtı."Asimetrik Düzen"in sahipleri, başta Türkiye, bu düzenin devam etmesinin mümkün olmadığına dair çağrıda bulunan tüm ülkeleri küresel medya karalamaları, kendilerinin yardakçısı kirli örgütlerin yürüttüğü siber terör operasyonları ile üretilen sahte belgeler ve "Asimetrik Düzen"in laboratuvarlarında üretilmiş PKK, PYD, DAEŞ, FETÖ, El-Kaide, Boko Haram gibi terör örgütleriyle kıskaca almaya çalışıyorlar. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında,bu "Asimetrik Düzen"le savaştan bizi birlik, beraberlik ve vatanseverlik zaferle çıkaracak.