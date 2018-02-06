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Kılıçdaroğlu'ndan yalanı

Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında hakkında skandal bir gafa imza atarken konuşmasının devamında da terör örgütü hakkında açıkça yalan söyledi. 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla terör örgütleri listesine eklenen El Nusra için "terör örgütü ilan edilmediği" iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu çamur at izi kalsın siyasetini sürdürdü.

Kılıçdaroğlundan El Nusra yalanı

Genel Başkanı , bugün katıldığı CHP Grup Toplantısında yine skandal açıklamalara imza attı. Çamur at izi kalsın siyasetini sürdüren, hemen hemen her konuda yalan söylemekten çekinmeyen Kılıçdaroğlu, bu kez de Türkiye'yi terör örgütleriyle yan yana gösterme çabası içerisine girdi.

EL NUSRA YALANI
Grup konuşmasını yaptığı sırada terör örgütü hakkında skandal bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında ise 'nın terör örgütü listesinde bulunmadığı yalanını ortaya attı. 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte "terör örgütü" olarak tanınan El Nusra ile Türkiye'nin adını yan yana getirmeye çalışan Kılıçdaroğlu, tıpki 'cüler gibi kirli algı oyunu yapmaya kalkıştı.

ZEYTİN DALI'NDAN DA UTANMADI
ABD desteğiyle Türkiye'nin Doğu sınırlarının terör örgütü işgali ile kuşatma altına alınmaya çalışıldığı şu günlerde Türkiye'nin teröre karşı giriştiği mücadeleyi de görmezden gelen Kılıçdaroğlu, terör örgütlerine karşı girişilen bu kahramanca mücadelede şehit düşen askerlerimizden de utanmadı.

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  • 06 Şubat 2018, Salı 16:02
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

kirli siyasetin çapsız lideri.Bu zat ulusal güvenlik sorunudur.Derhal dokunulmazlık kalkmalı ve yargılanmalıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 06.02.2018 18:36
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

kemal bey artık bu millet yemiyor çamur at izi kalsın teranelerini

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 06.02.2018 16:35
şahino şahino

Hayatı yalan,siyaseti yalan,kongresi de talan.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 06.02.2018 16:07
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