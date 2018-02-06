CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı CHP Grup Toplantısında yine skandal açıklamalara imza attı. Çamur at izi kalsın siyasetini sürdüren, hemen hemen her konuda yalan söylemekten çekinmeyen Kılıçdaroğlu, bu kez de Türkiye'yi terör örgütleriyle yan yana gösterme çabası içerisine girdi.

EL NUSRA YALANI

Grup konuşmasını yaptığı sırada terör örgütü PKK hakkında skandal bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında ise El Nusra'nın terör örgütü listesinde bulunmadığı yalanını ortaya attı. 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte "terör örgütü" olarak tanınan El Nusra ile Türkiye'nin adını yan yana getirmeye çalışan Kılıçdaroğlu, tıpki FETÖ'cüler gibi kirli algı oyunu yapmaya kalkıştı.

ZEYTİN DALI'NDAN DA UTANMADI

ABD desteğiyle Türkiye'nin Doğu sınırlarının terör örgütü işgali ile kuşatma altına alınmaya çalışıldığı şu günlerde Türkiye'nin teröre karşı giriştiği mücadeleyi de görmezden gelen Kılıçdaroğlu, terör örgütlerine karşı girişilen bu kahramanca mücadelede şehit düşen askerlerimizden de utanmadı.