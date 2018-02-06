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Amerikan askerleri sınırında görüntülendi!

'tan 'ye giren konvoyu, 'nin kontrolündeki bölgelerden geçerek Menbic'e kadar geldi. Konvoyun geçtiği bölgede dikkat çeken ayrıntı ise,  sınırının hemen karşısında yer alan 'da  askerleri görüntülenmesi oldu.

Amerikan askerleri Türkiye sınırında görüntülendi!

sınırının hemen karşısında yer alan 'da askerleri görüntülendi.

Bülbül kasabası çevresinde iki terörist canlı yakalandı. 'li teröristlerden dün kurtarılan Dikmetaş köyü ve Sarkaya tepesinden ilk fotoğraflar geldi.

, Zeytin Dalı Harekâtı'nda 970 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 17. gününde alınan yerler mavi renkle görünüyor.

Açıklama yapan TSK: "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur" ifadesini kullandı.


Terör konvoyunun geçtiği bölgeden gelen bir başka fotoğraf dikkat çekiyor. Türkiye sınırının hemen karşısında yer alan Tel Abyad'da ABD askerleri görüntülendi.



Terör örgütü 'nın uzantısı YPG'liler Afrin'de köşeye sıkışınca doğudaki teröristleri batıya doğru sevk etmeye başladı.



Bülbül kasabası çevresinde iki terörist canlı yakalandı.

YPG'li teröristlerden kurtarılan Dikmetaş köyü ve Sarkaya tepesinden ilk fotoğraflar geldi.

Afrin'in kuzeyindeki Şeyh Horoz köyü YPG'li teröristlerden temizlendi.

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  • 06 Şubat 2018, Salı 13:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MAHO MAHO

tam zamanı bu coni denilen soysuz köpekleri avlayalım. Vesselam

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 06.02.2018 13:48
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