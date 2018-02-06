Amerikan askerleri Türkiye sınırında görüntülendi!

Türkiye sınırının hemen karşısında yer alan Tel Abyad'da ABD askerleri görüntülendi.



Bülbül kasabası çevresinde iki terörist canlı yakalandı. YPG'li teröristlerden dün kurtarılan Dikmetaş köyü ve Sarkaya tepesinden ilk fotoğraflar geldi.



TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nda 970 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Zeytin Dalı Harekâtı'nın 17. gününde alınan yerler mavi renkle görünüyor.





Açıklama yapan TSK: "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur" ifadesini kullandı.







Terör konvoyunun geçtiği bölgeden gelen bir başka fotoğraf dikkat çekiyor. Türkiye sınırının hemen karşısında yer alan Tel Abyad'da ABD askerleri görüntülendi.







Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler Afrin'de köşeye sıkışınca doğudaki teröristleri batıya doğru sevk etmeye başladı.







Bülbül kasabası çevresinde iki terörist canlı yakalandı.





YPG'li teröristlerden kurtarılan Dikmetaş köyü ve Sarkaya tepesinden ilk fotoğraflar geldi.

Afrin'in kuzeyindeki Şeyh Horoz köyü YPG'li teröristlerden temizlendi.