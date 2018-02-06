Dip'not': Dokunmayın

Canınıkıyangençadam, siyanüriçtiğini belirtenbir not bıraktı.Büyük panikyaşandı. Olaydün Antalya'dayaşandı.SerkanÇırağ'dan(33) haberalamayanyakınları evinegitti. Çırağ'ıoturmaodasındayerdehareketsiz halde bulundu.Hemen sağlık ekiplerine haberverildi. Olay yerine giden ekiplertarafından hastaneye kaldırılangenç adam tüm müdahalelererağmen kurtarılamadı.
Serkan Çırağ, siyanür içerek intihar etti. Gencin maddeyi nereden bulduğu araştırılıyor.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ Bu sırada evde incelemeyapan polis, Serkan Çırağ'ınyazdığı tahmin edilen "Siyanüriçtim bana dokunmayın"yazılı not buldu. Çırağ'ındairesinin bulunduğuapartman ile yandaki binagüvenlik gerekçesiyle tahliyeedildi. Polis, sokağı da yaya vearaç trafiğine kapattı. Dairedeincelemede yapılması için bölgeyeuzman ekipler sevk edildi. SerkanÇırağ'ın cenazesi otopsi yapılmaküzere Antalya Adli Tıp KurumuMorguna gönderildi.
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