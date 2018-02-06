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Dip'not': Dokunmayın

’da Serkan Çırağ, bir madde içerek intihar etti. Evde “Siyanür içtim bana dokunmayın” yazılı not bulundu. Bölge karantinaya alındı

Dipnot: Dokunmayın
Canını kıyan genç adam, siyanür içtiğini belirten bir not bıraktı. Büyük panik yaşandı. Olay dün 'da yaşandı. Serkan Çırağ'dan (33) haber alamayan yakınları evine gitti. Çırağ'ı oturma odasında yerde hareketsiz halde bulundu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Serkan Çırağ, siyanür içerek intihar etti. Gencin maddeyi nereden bulduğu araştırılıyor.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Bu sırada evde inceleme yapan polis, Serkan Çırağ'ın yazdığı tahmin edilen "Siyanür içtim bana dokunmayın" yazılı not buldu. Çırağ'ın dairesinin bulunduğu apartman ile yandaki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Polis, sokağı da yaya ve araç trafiğine kapattı. Dairede incelemede yapılması için bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Serkan Çırağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
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