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Seyyar hırsız!

’nda lüks otomobilin camını kıran hırsız, torpidoda kartvizit buldu. Merter’deki dükkana gitti. Yedek anahtarını aldığı aracı çaldı

Seyyar hırsız!
Filmlere konu olacak lüks otomobil hırsızlığı geçtiğimiz pazartesi günü 'nda yaşandı. Vitrin mankenleri satışçısı Hakan Duyar, 250 bin lira değerindeki lüks otomobilini park etti. Bir hırsız, aracın camını patlattı. Torpidodaki kartviziti gördü. Taksiye binerek işyerinin olduğunu düşündüğü anahtarla Duyar'ın Merter'deki dükkanına gitti. Aracın yedek anahtarını aldı. Tekrardan geri göndü. Lüks otomobili çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Duyar, polisi aradı. Hakan Duyar şunları söyledi: "Akraba gitmiştim, aracımı sokağa park ettim. Sabah kalktığımda araç yoktu. Hırsız aracının camını kırıp içine girmiş. Aracın içerisinde de Merter'deki iş yerimin yedek anahtarı var. Kartvizitlerimiz de var, adrese teslim gibi buraya geliyor. İşyerine hırsızlığa geliyor, televizyonu falan sökmeye çalışıyor. Daha sonra masamdaki çekmeceye yöneliyor.

1 SAATTE HALLETTİ
Aracın yedek anahtarını alıyor ve tekrardan taksiyle olay yerine geliyor. Arabayı çalıştırıp çalıyor ve tüm bunlar 1 saat 10 dakika sürüyor. Plaka Tanıma Sistemine takılıyor. Yani normalde buraya hırsızlığa giriyor ama anahtarın olması onun için bir sürpriz oluyor. İlçeden ilçeye hırsızlık yaptı diyebiliriz. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti. Tabi şok oldum bir de aracımın kaskosu yoktu. Bizim de hatamız var" Emniyet güçleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
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