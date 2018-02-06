Seyyar hırsız!

Filmlerekonu olacak lüks otomobilhırsızlığı geçtiğimiz pazartesigünü İstanbul Beyoğlu'ndayaşandı. Vitrin mankenlerisatışçısı Hakan Duyar, 250 binlira değerindeki lüks otomobilinipark etti. Bir hırsız, aracıncamını patlattı. Torpidodakikartviziti gördü. Taksiye binerekişyerinin olduğunu düşündüğüanahtarla Duyar'ın Merter'dekidükkanına gitti. Aracın yedekanahtarını aldı. Tekrardan gerigöndü. Lüks otomobili çalarakkayıplara karıştı. Hırsızlıkolayı ise güvenlik kameralarınasaniye saniye yansıdı. Duyar,polisi aradı. Hakan Duyar şunlarısöyledi: "Akraba gitmiştim,aracımı sokağa park ettim. Sabahkalktığımda araç yoktu. Hırsızaracının camını kırıp içinegirmiş. Aracın içerisinde deMerter'deki iş yerimin yedekanahtarı var. Kartvizitlerimizde var, adrese teslim gibi burayageliyor. İşyerine hırsızlığa geliyor,televizyonu falan sökmeyeçalışıyor. Daha sonra masamdakiçekmeceye yöneliyor.
1 SAATTE HALLETTİ Aracın yedek anahtarını alıyorve tekrardan taksiyle olay yerinegeliyor. Arabayı çalıştırıp çalıyorve tüm bunlar 1 saat 10 dakikasürüyor. Plaka Tanıma Sisteminetakılıyor. Yani normalde burayahırsızlığa giriyor ama anahtarınolması onun için bir sürprizoluyor. İlçeden ilçeye hırsızlıkyaptı diyebiliriz. Daha öncebaşıma böyle bir şey gelmemişti.Tabi şok oldum bir de aracımınkaskosu yoktu. Bizim de hatamızvar" Emniyet güçleri hırsızıyakalamak için çalışma başlattı.
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