1027 no’lu tepede ezan sesi

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Kahramanlardan biri ezan okudu, diğeri bayrağımızı çekti. Kararlılığımızı dünyaya ilan etti: Burası artık Şehitler Tepesi... Türk bayrağı dalgalanacak.
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