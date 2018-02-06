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1027 no’lu tepede ezan sesi

'de 1027 No’lu tepeyi ele geçiren Mehmetçik, ezan okuyup bayrağı zirveye dikti

1027 no’lu tepede ezan sesi
Askerlerimiz, 'in batısındaki Raco'ya hakim 1027. Tepe için saldırıya geçti. 2 şehit verdi ama pes etmedi. Sabaha karşı bütün teröristleri temizledi.

Kahramanlardan biri ezan okudu, diğeri bayrağımızı çekti. Kararlılığımızı dünyaya ilan etti: Burası artık Şehitler Tepesi... Türk bayrağı dalgalanacak.
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