;
Yol Durumu
  1. PYD’liler klor gazıyla saldırdı
  2. Sır hikaye!

Erdoğan duyurdu! 'den yeni savunma hamlesi

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. 'nin savunma stratejisinde 'yerli ve milli' olmayı sürdüreceğinin altını çizen Erdoğan; "Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız." dedi.

Erdoğan duyurdu! Türkiyeden yeni savunma hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. konusunda önemli hamleleri açıklayan Erdoğan; bundan böyle kendi üretebileceğimiz hiçbir ürünün dışarıdan alınmayacağını açıkladı.

KENDİ ÜRETEBİLECEĞİMİZ HİÇBİR ÜRÜNÜ DIŞARIDAN ALMAYACAĞIZ
Son toplantımızda şöyle bir karara vardık. Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz. Şartlarımızı kabul ederek bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası savunma sanayii kuruluşları ile işbirliğine hazırırız. Ancak bu asla hazır şekilde olmayacak.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ
Ülkemizde giderek daha güçlü hale gelen bir savunma sanayii sektörü var. Dünya devleri ile yarışabilecek hale gelmiş milli kuruluşlarının yanında yüzlerce, binlerce özel sektör firmamız geceli gündüzlü çalışıyor. Mühendislerimiz her gün yeni başarılara imza atıyor. Düne kadar yapılamaz denen nice proje ya tamamlandı ya da tamamlanma aşamasına geldi.

Etiketler: , , ,
  • 06 Şubat 2018, Salı 12:48
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
şahino şahino

Gerekirse millet olarak sıkıntı çekelim ama,mutlaka son derece ileri teknolojilere dayalı silahları üretmemiz gerek.Artık,Türk Cumhuriyetleri ile birliktelik yaklaşıyor.En geç 2023 te mutlaka gerçekleşmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2018 18:30
ilhan ilhan

işte bu... elhamdülİLLAH

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.02.2018 14:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar