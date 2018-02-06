Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Savunma sanayii konusunda önemli hamleleri açıklayan Erdoğan; bundan böyle kendi üretebileceğimiz hiçbir ürünün dışarıdan alınmayacağını açıkladı.

KENDİ ÜRETEBİLECEĞİMİZ HİÇBİR ÜRÜNÜ DIŞARIDAN ALMAYACAĞIZ

Son toplantımızda şöyle bir karara vardık. Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz. Şartlarımızı kabul ederek bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası savunma sanayii kuruluşları ile işbirliğine hazırırız. Ancak bu asla hazır şekilde olmayacak.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Ülkemizde giderek daha güçlü hale gelen bir savunma sanayii sektörü var. Dünya devleri ile yarışabilecek hale gelmiş milli kuruluşlarının yanında yüzlerce, binlerce özel sektör firmamız geceli gündüzlü çalışıyor. Mühendislerimiz her gün yeni başarılara imza atıyor. Düne kadar yapılamaz denen nice proje ya tamamlandı ya da tamamlanma aşamasına geldi.