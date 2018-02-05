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'dan son dakika açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'nın başlangıcından itibaren 947 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSKdan son dakika Afrin açıklaması
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, harekatın yürütüldüğü bölgeden elde edilen bilgilere göre bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur." bilgisi verildi.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 08:13
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