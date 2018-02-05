Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra havalanan SİHA'lar, başarılı bir operasyona imza attı.



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI



Şeyh Horoz Dağı'nda 5 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan hain saldırıyı düzenleyen teröristler tespit edildi.



​İLK GÖREV



Gelen istihbarat üzerine, SİHA'lar ilk görev için Afrin semalarına yükseldi. Düzenlenen bombardıman ile teröristlerin hepsi etkisiz hale getirildi.



ERDOĞAN'IN İMZASI



​Askerlerimize hain saldırıyı düzenledikten sonra etkisiz hale getirilen teröristleri bombardımana alan SİHA'yı, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle imzalamıştı.