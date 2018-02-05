Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra havalanan SİHA'lar, başarılı bir operasyona imza attı.
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Şeyh Horoz Dağı'nda 5 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan hain saldırıyı düzenleyen teröristler tespit edildi.
İLK GÖREV
Gelen istihbarat üzerine, SİHA'lar ilk görev için Afrin semalarına yükseldi. Düzenlenen bombardıman ile teröristlerin hepsi etkisiz hale getirildi.
ERDOĞAN'IN İMZASI
Askerlerimize hain saldırıyı düzenledikten sonra etkisiz hale getirilen teröristleri bombardımana alan SİHA'yı, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle imzalamıştı.
Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede bulunan tankımıza saldıran YPG'li teröristler, SİHA'ların bombardımanı sonucu etkisiz hale getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra havalanan SİHA'lar, başarılı bir operasyona imza attı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Siha
- Kilis esnafına büyük müjde
- Yerli İHA ve SİHA'ların parça ve yazılımları tamamen Türkçe!
- Kadın subaylardan tüyleri diken diken eden çalışma
kalan karakter 1000
Maşallah Reis...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.