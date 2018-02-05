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Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede bulunan tankımıza saldıran YPG'li teröristler, 'ların bombardımanı sonucu etkisiz hale getirildi.

Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

Cumhurbaşkanı 'ın ziyaretinden sonra havalanan 'lar, başarılı bir operasyona imza attı.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Şeyh Horoz Dağı'nda 5 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan hain saldırıyı düzenleyen teröristler tespit edildi.

​İLK GÖREV

Gelen istihbarat üzerine, SİHA'lar ilk görev için Afrin semalarına yükseldi. Düzenlenen bombardıman ile teröristlerin hepsi etkisiz hale getirildi.

ERDOĞAN'IN İMZASI

​Askerlerimize hain saldırıyı düzenledikten sonra etkisiz hale getirilen teröristleri bombardımana alan SİHA'yı, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle imzalamıştı.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 08:10
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Maşallah Reis...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.02.2018 11:22
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